Заинтересовывается разбор по составу и словообразовательный
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Заинтересовывается разбор по составу и словообразовательный
Ответ(ы) на вопрос:
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Заинтересовыется- за приставка, интерес корень, овы суффикс, ет суффикс, ся суффикс. заинтересовыется- образован от слова интересный.
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