Даны 2 переменные a и b, составьте блок схему и псевдо-код, чтобы значения переменны?? поменялось местами.

Информатика
Даны 2 переменные a и b, составьте блок схему и псевдо-код, чтобы значения переменны?? поменялось местами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хитрость заключается в том, что при присваивании предыдущее значение которое имела переменная уничтожается, поэтому если вы не задействуете некую третью переменную, то запись вида a:=b; b:=a убьёт значение а=1, и значения обоих переменных будут равны 2. Посему используем независимую переменную с в которую предварительно записываем начальное значение переменной а.
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