Определить вид химической связи для следующих веществ: O2, Na, KCL, H2S. Составить схемы образования любых двух видов связи.
Химия
Определить вид химической связи для следующих веществ: O2, Na, KCL, H2S. Составить схемы образования любых двух видов связи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
O2- ковалентная неполярная O:+:O = O(::)O = O=O Na- металлическая Na.+.Na = Na:Na = Na-Na KCl - ионная H2S-ковалентная полярная
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