Чем не угодил Чацкий представителям Фамусовского общества?

Гость: Гость:

У Фамусова дочь на выданье, поэтому присутствие Чацкого в его доме нежелательно: в те времена охотно принимали потенциальных женихов. Чацкий на роль жениха Софьи, по мнению Павла Афанасьевича, мечтающкго о зяте "с чинами и звездами", не тянул, потому что 1) не служил (Чацкий. Служить бы рад - прислуживаться тошно) ; 2) не имел чинов (Чацкий. Чины людьми даются, а люди могут обмануться) ; 3) не богат (Фамусов. Будь плохонький, а если неберётся душ тысячи две родовых, тот и жених) , у Чацкого, как следует из спора Фамусова и Хлёстовой, 300 или 400 душ.