Помогите срочно !!! Проведите три прямые так , чтобы каждые две из них пересекалис??.Обозначьте все точки пересечения этих прямых . Сколько получилось точек ? Рассмотрите все возможные случаи .

Геометрия
Помогите срочно !!! Проведите три прямые так , чтобы каждые две из них пересекалис??.Обозначьте все точки пересечения этих прямых . Сколько получилось точек ? Рассмотрите все возможные случаи .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех случьях будет три точки. ответ на картинке 
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