Помогите срочно !!! Проведите три прямые так , чтобы каждые две из них пересекалис??.Обозначьте все точки пересечения этих прямых . Сколько получилось точек ? Рассмотрите все возможные случаи .

Геометрия

Помогите срочно !!! Проведите три прямые так , чтобы каждые две из них пересекалис??.Обозначьте все точки пересечения этих прямых . Сколько получилось точек ? Рассмотрите все возможные случаи .

Автор: Гость