Решите неравенство методом интервалов (x^2 - 4x)(x^2 - 6x + 9) меньше или равно 0
Алгебра
Решите неравенство методом интервалов (x^2 - 4x)(x^2 - 6x + 9) меньше или равно 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(x-4)(x-3)²≤0 x=0 x=4 x=3 + _ _ + ---------[0]-----------[3]---------------[4]----------------- x∈[0;4]
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