Решите неравенство методом интервалов (x^2 - 4x)(x^2 - 6x + 9) меньше или равно 0

Алгебра
Решите неравенство методом интервалов (x^2 - 4x)(x^2 - 6x + 9) меньше или равно 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(x-4)(x-3)²≤0 x=0  x=4  x=3       +              _                  _                   + ---------[0]-----------[3]---------------[4]----------------- x∈[0;4]
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