Прошу перевести. Я 3 класс

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Когда ты идешь в кинотеатр в Англии, ты обычно смотришь художественный или докуметальный фильм. В некоторых кинотеатрах между программами нет интервала, и иногда люди могут оставаться так долго, как хотят. Кино - очень популярно, но менее, чем было в 20 веке. Несколько лет назад люди в Англии часто ходили в кино, но сейчас многие из них предпочитают остаться дома и провести тихий вечер с книгой, смотря телевизор или видео. Кроме того билеты дорогие. Но многие люди все еще любят прходы в кинотеатр. Они частно ходят в "Одеон", который является одним из самых известных кинотеатров в Лондоне. Ты можешь увидеть разные фильмы там: комедии, мьюзиклы, детективные фильмы, исторические фильмы, мультики и мелодрамы. Ты также модешь посмотреть черно-белые фильмы.!