номер:11,12 помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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номер:11,12 помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11. Муравьи маленькие, а птицы больше.
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