Діалог на тему улюблена теле передача

Гость: Гость:

-привіт миколко. -привіт максимку. -а яка улюблений твий каналканал? -мій Dickavari.А твій? -а мій новий канал.А твоя улюблена теле передача. -вона іде по моему улюбленому каналі,а назва,, у мирі тварин"а твоя? -а моя на новоту канали абзац.а чоту тобі подобається цей канал? -тому що там розповідаеться про тварин.а тобі чоту? -бо розповідаеться про повини в краинт. -дуже було цікаво поговорити максимку ,але мені вже треба йти. -бувай миколко. -бувай максимку ще зустрінимося