Упражнение 3 пожалуйста

Русский язык
Упражнение 3 пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гром, дом, день, каравай, край, лай, лопата
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте 5 предложений на тему горах, в который сказуемым были бы имена прилагательные например: ненастная, серое, свеж, голы, тих, мрачен.
Ответить
Английский язык
Помагите написпть номер 2.
Ответить
Русский язык
Скажите пажайлуста)))) как сделать русский, фото скинула, скажите пажайлуста, надо ??рочно, умоляю, заранее огромное спасибо)))
Ответить
Литература
Могла ли пальма предугадать свою судьбу? допустим,да . Поменяла бы она тогда свои планы? плиззз жизнь или смерть
Ответить
Математика
Тигинши дукеннен бирдей багамен 7м ак шыт жəне 3м кызыл шыт сатып алды.барлык матага ол 18000тенге толеди.тигинши маталардын əр турине канша акша т...
Ответить