Что было создано для стратегического руководства вооруженными силами 23 июня 1941 г.?
История
Что было создано для стратегического руководства вооруженными силами 23 июня 1941 г.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оставление Севастополя 2 оборона Одессы. административно-командным характером экономики 4 оборона Севастополя 5. Июнь по август 6 висло одерская наступательная операция 7 Румыния вышла из фашисткого блока. √√√√
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