Упростите а квадрат +16 -8а
Алгебра
Упростите а квадрат +16 -8а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A²-8a+16=(a-4)(a-4)=(a-4)²
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