А) При сушке аптечная ромашка теряет 80% своего веса. Сколько нужно собрать свежей ромашки чтобы получить 16 кг сушёной. б) какой процент дней в году составляют пасмурные дни, если 72 дня в году идут дожди, 125 дней-снег, 80 дн...
Математика
А) При сушке аптечная ромашка теряет 80% своего веса. Сколько нужно собрать свежей ромашки чтобы получить 16 кг сушёной. б) какой процент дней в году составляют пасмурные дни, если 72 дня в году идут дожди, 125 дней-снег, 80 дней- облачно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-80%=20% 20%=0,2 16/0,2=80 кг свежей ромашки 72+125+80=277 дн всего 277/365=0,76=76% пасмурных дней
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