А) При сушке аптечная ромашка теряет 80% своего веса. Сколько нужно собрать свежей ромашки чтобы получить 16 кг сушёной. б) какой процент дней в году составляют пасмурные дни, если 72 дня в году идут дожди, 125 дней-снег, 80 дн...

Математика

А) При сушке аптечная ромашка теряет 80% своего веса. Сколько нужно собрать свежей ромашки чтобы получить 16 кг сушёной. б) какой процент дней в году составляют пасмурные дни, если 72 дня в году идут дожди, 125 дней-снег, 80 дней- облачно?

Автор: Гость