Сочинение: " Учение-свет, а неучение-тьма"

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Есть в народе такая поговорка - Учение свет, а неучение - тьма. Она говорит нам, что нужно хорошо учиться. Но если мы учились бы все плохо, тогда будущей карьеры или профессии можно не ждать. Если хорошо учиться, то можно получить грамоту за хорошую учебу. И это очень приятно! Я люблю свою школу, свой класс ну и конечно своих учителей! Ведь они нас учат, как правильно писать, читать или рассказывать стихи.