Are these summer temperatures hot, very hot or too hot for you? 25* C, 35*C, 45*C

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Are these summer temperatures hot, very hot or too hot for you? 25* C, 35*C, 45*C
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 is hot for me 35 is very hot for me 45 is too hot for me
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