Письмо Александру 2 про отмену Крепостного права

Гость: Гость:

Здравствуй император всероссийский Николай Александрович. Хотя я и неграмотный в немытой, лапотной России меня понуждают написать письмо вам. Нанял я писаря отдав последние деньги, теперь семья моя будет голодать зимой и дети мои малые и родители старые. Написать вам государь заставила и нужда с чаянием крестьянства Российского. Обрадовались мы было, что человек человеком стал, а не вешью которую продать можно, замучить и загубить, чем грешны баринья нашенские. Разделить мать с детём малым продав его в услужение. Рады мы были до беспамятства да только печаль пришла следом. Волю давая землёй вы по своей щедрости не наделили нас простых холопов ваших. Вынуждены мы на барина батрачить за копеечку малую. Выкупить же землю на которых хозяйствовать и кормится с которой могли бы мы и семьи наши денег нет. Некоторые из нас уходят в город ближайший работать на фабрикантов да промышленников в поисках лучшей доли, да доля та горька. Вроде и свободны мы и поклоны земные бить вам должны да на деле получается нет свободы нам и доля горькая. За сим прощаюсь с вами и желаю здравствовать.