1) на сколько число 31019 меньше числа 89204 2) на сколько число 31019 больше 13583
Математика
1) на сколько число 31019 меньше числа 89204 2) на сколько число 31019 больше 13583
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 89204 - 31019 = 58185 Ответ : на 58185 число 89204>чем число 31019 2) 31019 - 13583 = 17436 Ответ : на 17436 число 31010>чем 13583.
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