1) на сколько число 31019 меньше числа 89204 2) на сколько число 31019 больше 13583

Математика
1) на сколько число 31019 меньше числа 89204 2) на сколько число 31019 больше 13583
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 89204 - 31019 = 58185 Ответ : на 58185 число 89204>чем число 31019 2) 31019 - 13583 = 17436 Ответ : на 17436 число 31010>чем 13583.
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