Найдите число х для которого верно равенство х-3/20=1/5
Математика
Найдите число х для которого верно равенство х-3/20=1/5
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Х-3/20=1/5 Х=1/5+3/20 Х=4/20+3/20 Х=7/20
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