Помогите пожалуйста решить задачу! В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 белого ц??ета, а 5 рубашек черного цвета. Сколько всего рубашек было в шкафу, если 50% из них были ни черными, ни белыми.?
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу! В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 белого ц??ета, а 5 рубашек черного цвета. Сколько всего рубашек было в шкафу, если 50% из них были ни черными, ни белыми.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть всего x рубашек. Белых - . белых и черных рубашек вместе - половина от x Составим уравнение: +5=0.5x | *2 x=+10 =10 x=30 Ответ: 30 рубашек отметь как лучшее
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