Помогите пожалуйста решить задачу! В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 белого ц??ета, а 5 рубашек черного цвета. Сколько всего рубашек было в шкафу, если 50% из них были ни черными, ни белыми.?

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу! В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 белого ц??ета, а 5 рубашек черного цвета. Сколько всего рубашек было в шкафу, если 50% из них были ни черными, ни белыми.?

Автор: Гость