Железо сгорает в хлоре с образованием хлорида железа(III). вычислите количество вещества и массу хлорида железа(II), который образуется из 112г. железа. Напиши уравнение диссоциации продукта реакции при растворении его в воде.
Химия
Железо сгорает в хлоре с образованием хлорида железа(III). вычислите количество вещества и массу хлорида железа(II), который образуется из 112г. железа. Напиши уравнение диссоциации продукта реакции при растворении его в воде.
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