В каком веке белокаменные храмы города крепости на боровецком холме были обнесен?? дубовыми стенами и стрельчатыми башни
Другие предметы
В каком веке белокаменные храмы города крепости на боровецком холме были обнесен?? дубовыми стенами и стрельчатыми башни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1330 году а это значит в 14 веке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ТЕСТ по теме Алюминий Вопрос 1 Самым распространенным в земной коре металлом является: Na Ca Al Fe Вопрос 2 Самым активным металл...
Окружающий мир
Когда зацветает в этом году:мать-и-мачеха,одуванчик,ландыш,черемуха,вишня,яблоня,??ополь,береза и ольха?
Математика
За один рейс машина перевозит 5 тонн груза сколько рейсов нужно сделать в машине ч??обы перевезти 25 грузов
Математика