Когда зацветает в этом году:мать-и-мачеха,одуванчик,ландыш,черемуха,вишня,яблоня,??ополь,береза и ольха?

Окружающий мир
Когда зацветает в этом году:мать-и-мачеха,одуванчик,ландыш,черемуха,вишня,яблоня,??ополь,береза и ольха?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мать-и-мачеха — ранняя весна Одуванчик — в марте Ландыш — май и июнь Черёмуха — май Вишня — конец апреля-начало мая Яблоня — середина мая Тополь — май Берёза — апрель Ольха — ранняя весна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какие птицы выводят в мороз птенцов
Ответить
Литература
Владимир Галактионович Короленко. В дурном обществе. Сравнение Маруси и Сони.
Ответить
Математика
Y+(2700:9)=6*5 решите уравнение правильно (700:а+20)-60=100 ПОЖАЛУЙСТА
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста!Заранее спасибо!
Ответить
Математика
З одного міста в протилежних напрямках вирушили одночасно автомобіль і мотоцикл. Швидкість автомобіля дорівнює 67,8 км/год, а швидкість мотоцикла -...
Ответить