Когда зацветает в этом году:мать-и-мачеха,одуванчик,ландыш,черемуха,вишня,яблоня,??ополь,береза и ольха?

Окружающий мир

Когда зацветает в этом году:мать-и-мачеха,одуванчик,ландыш,черемуха,вишня,яблоня,??ополь,береза и ольха?

Автор: Гость