Когда зацветает в этом году:мать-и-мачеха,одуванчик,ландыш,черемуха,вишня,яблоня,??ополь,береза и ольха?
Окружающий мир
Когда зацветает в этом году:мать-и-мачеха,одуванчик,ландыш,черемуха,вишня,яблоня,??ополь,береза и ольха?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мать-и-мачеха — ранняя весна Одуванчик — в марте Ландыш — май и июнь Черёмуха — май Вишня — конец апреля-начало мая Яблоня — середина мая Тополь — май Берёза — апрель Ольха — ранняя весна
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