10 загадок где есть имена числительные помогите какой раз задаю никто не помогает

Гость: Гость:

Один бежит, другой – лежит, третий – кланяется. (Река, берега, трава). Один льет, другой – пьет, третий – зеленеет и растет. (Дождь, земля, растения). Четыре братца друг за другом бегут, все никак не догонят. (Колеса). Два братца купаются, а третий – насмехается. (Ведра и коромысло). Два кольца, два конца, посередине – гвоздик. (Ножницы). Четыре четырки, две растопырки, один вертун, а сам – ворчун. (Пес). Два брюшка, четыре ушка. (Подушка). Сто один брат в один ряд вместе связаны стоят. (Изгородь). Лежит брус на всю Русь. На нем 12 гнезд, в каждом гнезде по 4 птицы. (Год). Четыре братца под одним шатром стоят, одним поясом связаны. (Стол).