10 загадок где есть имена числительные помогите какой раз задаю никто не помогает

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10 загадок где есть имена числительные помогите какой раз задаю никто не помогает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один бежит, другой – лежит, третий – кланяется. (Река, берега, трава).   Один льет, другой – пьет, третий – зеленеет и растет. (Дождь, земля, растения).   Четыре братца друг за другом бегут, все никак не догонят. (Колеса).   Два братца купаются, а третий – насмехается. (Ведра и коромысло).   Два кольца, два конца, посередине – гвоздик. (Ножницы).   Четыре четырки, две растопырки, один вертун, а сам – ворчун. (Пес). Два  брюшка, четыре ушка.   (Подушка).   Сто один брат в один ряд вместе связаны стоят. (Изгородь).   Лежит брус на всю Русь. На нем 12 гнезд, в каждом гнезде по 4 птицы. (Год).   Четыре братца под одним шатром стоят, одним поясом связаны. (Стол).
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