Как понять эпиграф и.В. Панфилова " Великое-не умирает"

Литература
Как понять эпиграф и.В. Панфилова " Великое-не умирает"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великое сохранятеся среди людей на века, сохраняя свою весомость, оставляя в памяти великие события, достижения, открытия. Великое никогда не умрет, покуда передается из поколения в поколения, от прадедов до правнуков, от малых до больших
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