Ми бемоль хроматическая гамма и ля co cхемой
Музыка
Ми бемоль хроматическая гамма и ля co cхемой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хроматическая гамма- это когда рука идет обсалютно по всем клавишам по змейке начиная с первой ноты до конца гаммы
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