Решите уравнение 1) 8,7:x - (10,5 - 4,6) ×2 = 2,7 2) 7,3x +1,8 - 1,1x + 0,6= 5x +4,1 -1,7+1,2x 3) 0,6x+1,7-0,3x-1,4=0,8x+1,5-1,2-0,7x
Математика
Решите уравнение 1) 8,7:x - (10,5 - 4,6) ×2 = 2,7 2) 7,3x +1,8 - 1,1x + 0,6= 5x +4,1 -1,7+1,2x 3) 0,6x+1,7-0,3x-1,4=0,8x+1,5-1,2-0,7x
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Гость:
Привет,вот держи!))))
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