Является ли тур хейердал мореплавателем
Окружающий мир
Является ли тур хейердал мореплавателем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тур Хейердал - норвежский путешественник, архиолог, писатель и мореплаватель и этнограф.
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