Помогите отгадать загадку, пожалуйста!(Сырым не едят,вареным выбрасывают.Что это?

Гость: Гость:

Лавровый лист Лавровый лист – пряность, листья лавра благородного Laurus nobilis, используемые в кулинарии. Родина лаврового листа - Малая Азия и южные области Балканского полуострова. Семейство лавровых – деревья и кустарники, которые дают для человека ценные продукты – пряности (лавровый лист и корицу) , плоды (авокадо) , камфору, эфирные масла и лекарственные вещества. Лавровый лист как приправа обладает приятным ароматом и горьковатым вкусом. Свойства лаврового листа. Лавровый лист обладает множеством полезных лечебных свойств. Лавровый лист содержит фитонциды, множество микроэлементов, дубильные вещества. Лавровый лист повышает иммунитет. Ароматические вещества лаврового листа подавляют развитие туберкулезной палочки. Настой лаврового листа выводит из организма шлаки, избавляет от усталости. Настой лаврового листа помогает при сахарном диабете и болях в суставах. Лавровое масло - средство от гайморита. Ванночки с настоем лаврового листа избавят от потливости. Аромат лаврового листа – защита от моли, тараканов и других вредных насекомых. Лавровый лист полностью сохраняет свои свойства при сушке, в этом его преимущество перед другими растениями. Применение лаврового листа. Лавровый лист в кулинарии используется для ароматизации супов и тушеных блюд. Лавровый лист – один из обязательных ингредиентов для приготовления рассолов и маринадов.....