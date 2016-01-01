Помогите. мне нужно написать сочинение про Новруз байрам. Заранее спасибо

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Весна у всех народов - время возрождения и обновления, пора ожиданий и надежд на мир между людьми, на добрый урожай, на любовь и согласие в семье, на здоровье и счастье детей, на приплод в хлеву и кошаре. И все эти ожидания воплощены в весеннем празднике Навруз. Навруз на фарси означает "новый день", а точнее "новый день нового года". Он отмечается 21 марта - в день весеннего равноденствия. Как всякая встреча нового года, Навруз прежде всего веселый народный праздник. Но в отличие от европейского нового года, Навруз отмечается днем. За несколько дней до начала праздника обычно устраивается хашар, во время которого жители убирают, чистят и украшают свои города и поселки. Ведь это так естественно - встречать праздник в нарядном и ухоженном доме. К началу Навруза должны быть закончены и все домашние хлопоты, связанные с приготовлением праздничного угощения. Разнообразная и обильная трапеза является центром праздника, который и устраивается в надежде на предстоящий урожайный и прибыльный год. В этот день на дастархан подают разные национальные блюда - плов, шурпу, вареную баранину или говядину, кук-самсу - пирожки с зеленым луком, сладкую нишолду. Но венцом праздничных угощений является ритуальное блюдо сумаляк, который жители республики могут попробовать раз в год, а ее гости, скорее всего, раз в жизни. Сумаляк варят из муки и проросших зерен пшеницы, которые являются символом вечной жизни, и представляет собой яство, вкусом и сладостью похожее на густой кисель. Варят его, медленно помешивая, целые сутки в больших котлах, на дно которых кладут округлые камушки, чтобы сумаляк не пригорал. Приготовление сумаляка - древний обряд, по традиции, этим занимаются женщины, причем они поют частушки-ляпаты, танцуют под звуки дойры, рассказывают были и небылицы, веселятся и шутят. Готовым блюдом угощают родных и близких, гостей, соседей. Считается добрым знаком, если гостю в чашку с сумаляком попадется камушек - значит, весь год до следующего Навруза он будет весел, удачлив и здоров. Между тем в скверах и на площадях на фоне цветущих деревьев начинается стихийное веселье. Появляются традиционные персонажи - Бахор-Ханум - Весна, Дехкан-Бобо - Дед-Земледелец, Момо-Ер - Земля. На украшенной цветами машине, в сопровождении музыкантов они объезжают улицы и приглашают жителей и гостей на главную площадь, где поздравляют всех с Наврузом. По старинному обычаю, в день праздника люди прощают друг другу все обиды, мирятся те, кто находится в ссоре. Многие навещают бедных, одиноких и немощных, согревают их заботой, одаривают подарками. Празднование Навруза длится целый месяц.