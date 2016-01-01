РЕБЯТ,ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ С ГЕОГРАФИЕЙ:) ЮЖНАЯ АМЕРИКА. 1.У РАСТЕНИЙ ВЛАЖНЫХ ЭКВ??ТОРИАЛЬНЫХ ЛЕСОВ ОТСУТСТВУЕТ ПЕРИОД ДРУЖНОГО ЛИСТОПАДА. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ: А)ТЕПЛОЙ ЗИМОЙ Б)ВЛАЖНЫМ ЛЕТОМ В)ОТСУТСТВИЕМ СЕЗОНОВ ГОДА 2.РАССЕЛЕН...

География
РЕБЯТ,ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ С ГЕОГРАФИЕЙ:) ЮЖНАЯ АМЕРИКА. 1.У РАСТЕНИЙ ВЛАЖНЫХ ЭКВ??ТОРИАЛЬНЫХ ЛЕСОВ ОТСУТСТВУЕТ ПЕРИОД ДРУЖНОГО ЛИСТОПАДА. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ: А)ТЕПЛОЙ ЗИМОЙ Б)ВЛАЖНЫМ ЛЕТОМ В)ОТСУТСТВИЕМ СЕЗОНОВ ГОДА 2.РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Ю.АМЕРИКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: А)КОНЦЕНТРАЦИЕЙ В ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНАХ И НАГОРЬЯХ АНД Б)КОНЦЕНТРАЦИЕЙ В ЦЕНТРЕ МАТЕРИКА В)РАВНОМЕРНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ 3.В КАКОЙ СЕЗОН ГОДА В ЛЬЯНОСЕ ИДУТ ДОЖДИ: А)ЗИМОЙ Б)ЛЕТОМ В)КРУГЛЫЙ ГОД ЗАРАНЕЕ СПАСИБО))
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Гость:
1-B 2-A 3-B вроде так но я не уверен
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