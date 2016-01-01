Число 111…111, состоящее из 2016 единиц, разделили на 3. Сколько нулей будет у получившегося числа?
Математика
Число 111…111, состоящее из 2016 единиц, разделили на 3. Сколько нулей будет у получившегося числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем делить постепенно: 11/3 = 3 и 2 в остатке. Спускаем 2. 21/3 = 7 и 0 в остатке. Спускаем 0. 01/3 = 0 и 1 в остатке. Спускаем 1. 11/3 = 3 и 2 в остатке. Спускаем 2. 21/3 = 7 и 0 в остатке. Спускаем 0. 01/3 = 0 и 1 в остатке. Спускаем 1. ... И т.д. Получим число 370370370... То есть каждая третья цифра будет нулём. 2016 цифр/3 = 672 нуля.
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