Как решить задачу. У ани 40р. Сколько бубликов она может купить по цене 5р.за бублик?6р.за бублик

Математика

Как решить задачу. У ани 40р. Сколько бубликов она может купить по цене 5р.за бублик?6р.за бублик

Автор: Гость