Как решить задачу. У ани 40р. Сколько бубликов она может купить по цене 5р.за бублик?6р.за бублик
Математика
Как решить задачу. У ани 40р. Сколько бубликов она может купить по цене 5р.за бублик?6р.за бублик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 : 5 = 8 (бубл.) 40 : 6 = 6 (ост. 4 ) Ответ: по цене 5р. - 8 бубликов, по цене 6 р. - 6 бубликов.
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