На 2 опытных участках общей площадью 100 метров в квадрате высадили тюльпаны на каж??ом квадратном метре высаживали одинаковое число луковиц на Первом участке посадили 960 луковиц а на втором 640 луковиц Чему равна площадь кажд...
Математика
На 2 опытных участках общей площадью 100 метров в квадрате высадили тюльпаны на каж??ом квадратном метре высаживали одинаковое число луковиц на Первом участке посадили 960 луковиц а на втором 640 луковиц Чему равна площадь каждого участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)960+640=1600всего луковиц 2)1600:100=16 луковиц на 1 квадратном метре 3)960:16=60 квадратных метров площядь первого участка 4)640:16=40 квадратных метров площядь 2 участка
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