На 2 опытных участках общей площадью 100 метров в квадрате высадили тюльпаны на каж??ом квадратном метре высаживали одинаковое число луковиц на Первом участке посадили 960 луковиц а на втором 640 луковиц Чему равна площадь кажд...

Математика

На 2 опытных участках общей площадью 100 метров в квадрате высадили тюльпаны на каж??ом квадратном метре высаживали одинаковое число луковиц на Первом участке посадили 960 луковиц а на втором 640 луковиц Чему равна площадь каждого участка

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