837. У кіоску до перерви продали 7 однакових лис­ тівок за 42 грн. Після перерви прод??ли ще 5 однакових листівок за 45 грн. Скільки гривень одержали за листів­ ки, продані за день?

Математика

837. У кіоску до перерви продали 7 однакових лис­ тівок за 42 грн. Після перерви прод??ли ще 5 однакових листівок за 45 грн. Скільки гривень одержали за листів­ ки, продані за день?

Автор: Гость