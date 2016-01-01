837. У кіоску до перерви продали 7 однакових лис тівок за 42 грн. Після перерви прод??ли ще 5 однакових листівок за 45 грн. Скільки гривень одержали за листів ки, продані за день?
Математика
837. У кіоску до перерви продали 7 однакових лис тівок за 42 грн. Після перерви прод??ли ще 5 однакових листівок за 45 грн. Скільки гривень одержали за листів ки, продані за день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42+45=87(грн.) Відповідь: 87гривень одержали за листівки, продані за день.
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