837. У кіоску до перерви продали 7 однакових лис­ тівок за 42 грн. Після перерви прод??ли ще 5 однакових листівок за 45 грн. Скільки гривень одержали за листів­ ки, продані за день?

Математика
837. У кіоску до перерви продали 7 однакових лис­ тівок за 42 грн. Після перерви прод??ли ще 5 однакових листівок за 45 грн. Скільки гривень одержали за листів­ ки, продані за день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42+45=87(грн.) Відповідь: 87гривень одержали за листівки, продані за день.
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