Найдите значение выражения 65 + [44 - 34 : 2]

Математика
Найдите значение выражения 65 + [44 - 34 : 2]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65+(44-34:2) Первое действие в скобках и по правилу это деление. 65+ ( 44-17)= =65+27=92
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