Решите номер 14 нужно возвести всее в метры в секунду

Гость: Гость:

1) 1000 м/мин=1000/60=100/6=50/3 м/сек 3) 50 км/час=50000 м/час=50000/60 м/мин=50000/60:60=50000/360м/сек= =5000/36=1250/9 м/сек 4) 90000 м/час=90000/60=3000/2 м/мин=3000/2*60 м/сек=50/2 м/сек приводим все к одному знаменателю 1) 50/3 м/сек=300/18 м/сек 2) 100/3 м/сек=600/18 м/сек 3) 1250/9 м/сек=2500/18 м/сек 4) 50/2 м/сек=450/18 м/сек наибольшей скорость пути будет на 3 участке