Помогите мне пожалуйста Задание номер 1, 2, 3, 4, 5

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Помогите мне пожалуйста Задание номер 1, 2, 3, 4, 5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. совер вид:пробежал,уморился,сел,увидел несовер.вид:бежал,сидела,смотрела,ел,пил Глаголы бывают совершенного и несовершенного вида. Совершенного вида отвечают на вопрос "что сделать?", несовершенного - "что делать?". Глаголы совершенного вида не имеют настоящего времени. 2. соверш. ухнул,ответил,выбежал,поглядел,защитило,сказал несов. молчала,светило,не застили,живет ._._._. ________ _._._._ =, = ___, _._._._.  _._._. = ~ __, ___ = _._._., и __  _ _ _ = _ _ _, чтобы ____ = _ _ _. 3. Мать не услышала(сов) сына. Никита пошел(сов) за сарай,он хотел поглядеть(сов),не вылезает ли (несов) пень-голова из земли,у пня рот большой, он всю капусту на огороде поест,из чего тогда мать будет щи варить(несов) зимой? 4. потеплел,потемнел,сережки,заблестят,ручьи. Заголовок- пришла весна. Весна или что-то подобное 5. Музыка весны.
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