Помогите решить плизззз (номер 4).

География
Помогите решить плизззз (номер 4).
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
750-690=60 60*100=600 метров
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