На некотором острове очень интересный климат: круглый год по вторникам и четвергам всегда ливни, по воскресеньям — туман, зато в остальные дни солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых на этом острове туристу, е...

Математика

На некотором острове очень интересный климат: круглый год по вторникам и четвергам всегда ливни, по воскресеньям — туман, зато в остальные дни солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых на этом острове туристу, если он хочет пробыть там 44 дня и захватить при этом как можно больше солнечных дней?

Автор: Гость