На некотором острове очень интересный климат: круглый год по вторникам и четвергам всегда ливни, по воскресеньям — туман, зато в остальные дни солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых на этом острове туристу, е...
Математика
На некотором острове очень интересный климат: круглый год по вторникам и четвергам всегда ливни, по воскресеньям — туман, зато в остальные дни солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых на этом острове туристу, если он хочет пробыть там 44 дня и захватить при этом как можно больше солнечных дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полных недель 37/7=5 и не зависит с какого дня начинать остаётся два дня, из них подряд солнечные идут понедельник и вторник Ответ: в понедельник
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