На овощной базе было А помидоров На 7 машин погрузили по 160 помидоров и отвезли в магазины Сколько килограммов помидоров осталось на базе? Составьте выражение для решения задачи и выполните вычисление если А=2479

Математика

На овощной базе было А помидоров На 7 машин погрузили по 160 помидоров и отвезли в магазины Сколько килограммов помидоров осталось на базе? Составьте выражение для решения задачи и выполните вычисление если А=2479

Автор: Гость