На овощной базе было А помидоров На 7 машин погрузили по 160 помидоров и отвезли в магазины Сколько килограммов помидоров осталось на базе? Составьте выражение для решения задачи и выполните вычисление если А=2479
Математика
На овощной базе было А помидоров На 7 машин погрузили по 160 помидоров и отвезли в магазины Сколько килограммов помидоров осталось на базе? Составьте выражение для решения задачи и выполните вычисление если А=2479
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было - 2479 кг помидоров 160*7=1120 кг помидоров - отвезли в магазины 2479-1120=1359 кг - осталось на базе Выражение: 2479-160*7=1359
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