Нужно вскопать огород прямогугольной формы длиной 6 метров а шириной 5 метров. Тре??ью часть прощяди огорода вскопали в пятницу а остальное в субботу. Сколько квадратных метров земли вскопали в субботу РЕШИТЕ ПОЖАЛУСТА

Математика

Нужно вскопать огород прямогугольной формы длиной 6 метров а шириной 5 метров. Тре??ью часть прощяди огорода вскопали в пятницу а остальное в субботу. Сколько квадратных метров земли вскопали в субботу РЕШИТЕ ПОЖАЛУСТА

Автор: Гость