Написать про почерк какой он у меня. Сочинение

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Написать про почерк какой он у меня. Сочинение
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Автор: Гость
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Гость:
Мне кажется, подчерк-одна из главных хоррактермстих . У всех он разный . Сейчас я хочу рассказать про свой ( начало можешь это написать )
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