ТЕСТ по теме Алюминий Вопрос 1 Самым распространенным в земной коре металлом является: Na Ca Al Fe Вопрос 2 Самым активным металлом среди перечисленных является: Na Al K Mg Вопрос 3 Какова электронная конфигура...

Химия

ТЕСТ по теме Алюминий Вопрос 1 Самым распространенным в земной коре металлом является: Na Ca Al Fe Вопрос 2 Самым активным металлом среди перечисленных является: Na Al K Mg Вопрос 3 Какова электронная конфигурация атома алюминия: 1s22s2p3 1s22s2p1 1s22s2p6; 3s2p1 1s22s2p6; 3s2p6 3 d10 4s2 Вопрос 4 С какими из указанных веществ не реагирует алюминий ( с оксидной плёнокой) O2 NaCl NaOH H2O Вопрос 5 Какой из указанных металлов является более активным , чем алюминий ; Na Zn Fe Cu Вопрос 6 Алюминий взаимодействует со всеми веществами группы НСl , Н 2О, Н2 ,SO3 О2 , N2 , Н 2О, Cu О2 , НСl , S , Н2О КОН, Н2, О2, НNO3 Вопрос 7 Для алюминия характерны свойства окислителя восстановителя окислителя и восстановителя Вопрос 8 Выберите физические свойства, характерные для алюминия лёгкий, электропроводный, серебристо-белый. тяжёлый, тугоплавкий, электропроводный легкоплавкий, твёрдый, полупроводник пластичный, токсичный, теплопроводный Вопрос 9 Амфoтерные соединения образует Ca Al Na Li Вопрос 10 В самородном состоянии встречается в природе: Al Na Cu Mg Вопрос 11 Алюминий входит в состав следующего природного соединения сильвинит гипс кальцит корунд Вопрос 12 В ряду Na – Мg – Аl – Si: увеличивается число энергетических уровней в атомах; усиливаются металлические свойства элементов; уменьшается высшая степень окисления элементов ослабевают металлические свойства элементов Вопрос 13 Сплав на основе алюминия называется: бронза мельхиор; латунь дюралюминий

Автор: Гость