Как провести в четырёхугольнике 2 отрезка так, чтобы получилось 3 трёхугольника и 3 четырёхугольника

Математика

Как провести в четырёхугольнике 2 отрезка так, чтобы получилось 3 трёхугольника и 3 четырёхугольника

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