Как провести в четырёхугольнике 2 отрезка так, чтобы получилось 3 трёхугольника и 3 четырёхугольника
Математика
Как провести в четырёхугольнике 2 отрезка так, чтобы получилось 3 трёхугольника и 3 четырёхугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый отрезок посередине,второй от одного угла к другому.
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