Задача номер273 помогите плиз

Гость: Гость:

1) 7-5=2(м) разница в количестве молоковозов 2) 38:2=19(т) перевозит каждый молоковоз 3) 19*5=95(т) перевезли в прошлом году 4) 19*7=133(т) перевезли в этом году ответ: 95 т 133 т