Задача номер273 помогите плиз
Математика
Задача номер273 помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7-5=2(м) разница в количестве молоковозов 2) 38:2=19(т) перевозит каждый молоковоз 3) 19*5=95(т) перевезли в прошлом году 4) 19*7=133(т) перевезли в этом году ответ: 95 т 133 т
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