В супермаркете продали 24 молотка, дрелей в 4 раза меньше, чем молотков, а отверток в 5 раз меньше, чем молотков и дрелей вместе. Сколько отверток продали в супермаркете?

Математика
В супермаркете продали 24 молотка, дрелей в 4 раза меньше, чем молотков, а отверток в 5 раз меньше, чем молотков и дрелей вместе. Сколько отверток продали в супермаркете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24 ÷ 4 = 6- дрелей продали; 2) 24 + 6 = 30 - продали молотков и дрелей вместе; 3) 30 ÷ 5 = 6 Ответ : 6 отверток продали.
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