В супермаркете продали 24 молотка, дрелей в 4 раза меньше, чем молотков, а отверток в 5 раз меньше, чем молотков и дрелей вместе. Сколько отверток продали в супермаркете?

Математика

В супермаркете продали 24 молотка, дрелей в 4 раза меньше, чем молотков, а отверток в 5 раз меньше, чем молотков и дрелей вместе. Сколько отверток продали в супермаркете?

Автор: Гость