Звуко Буквенный разбор слова "вьюшка". СРОЧНО!!!!

Русский язык
Звуко Буквенный разбор слова "вьюшка". СРОЧНО!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вьюшка-{в'йушка} в'-согл,мягк,звонк,парное й-согл,мягк,звонк у-согл,тверд,звонк,ударн ш-согл,тверд,глух,парное к-согл,тверд,глух,парное а-гласн,безударн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача номер273 помогите плиз
Ответить
Математика
Найдите число х для которого верно равенство х-3/20=1/5
Ответить
Математика
Как провести в четырёхугольнике 2 отрезка так, чтобы получилось 3 трёхугольника и 3 четырёхугольника
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу! В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 белого ц??ета, а 5 рубашек черного цвета. Сколько всего рубашек было в ...
Ответить
Химия
Железо сгорает в хлоре с образованием хлорида железа(III). вычислите количество вещества и массу хлорида железа(II), который образуется из 112г. же...
Ответить