Звуко Буквенный разбор слова "вьюшка". СРОЧНО!!!!
Русский язык
Звуко Буквенный разбор слова "вьюшка". СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вьюшка-{в'йушка} в'-согл,мягк,звонк,парное й-согл,мягк,звонк у-согл,тверд,звонк,ударн ш-согл,тверд,глух,парное к-согл,тверд,глух,парное а-гласн,безударн
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