От пристани в разные стороны отошли 2 катера. Какой расстояние будет между ними че??ез 5 ч если их скорость будет одинаковая- 20 км/ч, а скорость течения реки 5 км/ч

Математика
От пристани в разные стороны отошли 2 катера. Какой расстояние будет между ними че??ез 5 ч если их скорость будет одинаковая- 20 км/ч, а скорость течения реки 5 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один из катеров будет двигаться по течению реки и его скорость составит 25 км/ч (20 + 5 = 25), а другой - против течения реки и его скорость будет 15  км/ч (20 - 5 = 15). 25 + 15 = 40 (км/ч) - скорость удаления 40 · 5  = 200 (км) - между ними через 5 ч
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