(-5х+3)(-х+6)=0 я ленивый :(

Алгебра
(-5х+3)(-х+6)=0 я ленивый :(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х²-30х-3х+18=0 5х²-33х+18=0 Дискриминант=(-33)² - 4*5*18= 1089-360=729 х1=(33+27)\10=6 х2=(33-27)\10=0,6 Ответ: х1=6, х2=0,6.
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