На каком ри­сун­ке изоб­ра­же­но мно­же­ство ре­ше­ний не­ра­вен­ства ? В от­ве­те ука­жи­те номер пра­виль­но­го ва­ри­ан­та.

Алгебра
На каком ри­сун­ке изоб­ра­же­но мно­же­ство ре­ше­ний не­ра­вен­ства ? В от­ве­те ука­жи­те номер пра­виль­но­го ва­ри­ан­та.
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