На каком рисунке изображено множество решений неравенства ? В ответе укажите номер правильного варианта.
Алгебра
На каком рисунке изображено множество решений неравенства ? В ответе укажите номер правильного варианта.
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(-∞,-3]u[5/2,+∞)
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